Pescara, ucciso un 35enne: preso il presunto assassino

La polizia ha catturato il presunto responsabile dell'omicidio di Marco Cervoni, il 35enne morto in ospedale dopo essere stato trovato in una pozza di sangue nel complesso conosciuto col nome "Ferro di cavallo" nel quartiere Rancitelli di Pescara. Si tratta di Guerino Spinelli, 29enne di etnia rom con numerosi precedenti di polizia. La vittima era stata trovata con ferite e lesioni in una pozza di sangue all'interno di uno stabile.