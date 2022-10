Pescara, nascondevano soldi nel pannolino: arrestati due spacciatori

Due persone, padre e figlio, sono state arrestate a Pescara dalla squadra mobile della polizia per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Perquisendo la loro abitazione, gli agenti hanno trovato anche dei contanti (6.690 euro) in un pannolino per neonati che il figlio, 24 anni, teneva in mano all'arrivo della polizia. Il padre, 49 anni, è stato sorpreso con otto dosi di cocaina in tasca dopo essere stato visto mentre ne cedeva un'altra a un acquirente in una pizzeria intestata alla moglie. In tutto sono stati sequestrati 80 grammi di cocaina. Recuperati inoltre 9.690 euro in contanti.