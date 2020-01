Pescara, morto in ospedale giovane trovato ferito in uno stabile

Un giovane di cui non si conosce l'identità è morto all'ospedale di pescara dove era giunto dopo essere stato trovato con diverse ferite e lesioni. Il ragazzo era stato rinvenuto in una pozza di sangue all'interno di un pianerottolo di uno stabile del cosiddetto "Ferro di Cavallo", un complesso di case dove a febbraio fu aggredita una troupe televisiva. La polizia che si occupa delle indagini al momento non esclude alcuna ipotesi.