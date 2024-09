Scatta foto a due donne arbitro nello spogliatoio e le gira in chat: condannato

I fatti risalgono al 2019, quando al termine di una partita di calcio dilettantistico, un 39enne ha scattato di nascosto una foto a due arbitri donna mentre si stavano cambiando nel loro spogliatoio. E, subito dopo, avrebbe girato l'immagine sulla chat del gruppo di un'associazione sportiva dilettantistica. Lo scatto ritrarrebbe una delle due in abbigliamento intimo e l'altra solo con una maglietta. Uno scatto per il quale è stato condannato a sei mesi di reclusione, con l'accusa di divulgazione non autorizzata di materiale fotografico