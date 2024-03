Foto e video hot in una chat tra promesse degli sport invernali: sospeso l'allenatore

Secondo quanto scrive il Quotidiano nazionale, sembra che fosse soprattutto l'allenatore, sospeso per sei mesi dai giudici sportivi, a istigare i ragazzi sui temi razzisti e xenofobi. La Procura aveva messo nel mirino 12 atleti della chat, tra i quale 10 di 19-21 anni e due minorenni, e il coach: tutti erano accusati di non aver rispettato il codice di comportamento del Coni e lo statuto della Fisi. Tra i giovani coinvolti ci cono anche alcune speranze dello sport azzurro.

Sanzioni e ammonizioni

Sotto accusa erano finiti anche il presidente e la vicepresidente del Comitato regionale Fisi del Veneto per non aver segnalato i fatti alla Procura, che aveva chiesto per quasi tutti la sospensione per un anno. I giudici però hanno assolto metà degli accusati e condannato gli altri a sanzioni lievi, dall'ammonizione alla sospensione per un mese, a parte l'allenatore, sospeso per sei.