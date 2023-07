Pescara, ragazzo aggredito "perché omosessuale"

A Pescara un 35enne, che era appena uscito da un locale gay friendly, è stato aggredito da un giovane che poi si è dato alla fuga.

Il fatto è avvenuto davanti a uno stabilimento balneare della riviera Nord. "Ero con un amico all'esterno del locale in cui si è svolta la serata friendly - racconta la vittima dell'aggressione - e un gruppo di ragazzi giovani ha iniziato a insultarci. Io gli ho chiesto che problemi avessero e uno di loro si è avvicinato chiedendomi se fossi gay. Ho risposto di sì e lui mi ha detto di non avere nulla in contrario. Quando mi sono girato per andare via, lui mi ha colpito alle spalle con un pugno o con una manata sul volto, per poi darsi alla fuga". Il 35enne ha riportato una ferita all'occhio, ma dopo la visita medica è stata esclusa la lesione. Ora pensa alla denuncia.