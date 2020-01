Omicidio Pescara, sindaco: "Abbatteremo lo stabile, è simbolo del degrado"

"Il nostro obiettivo è abbattere il 'Ferro di cavallo', del tutto o in parte, perché è una struttura che è oggetto di pericolosità sociale. L'episodio odierno è un ulteriore elemento che ci spinge a muoverci in questa direzione". Lo dice il sindaco di Pescara, Carlo Masci (FI), a proposito dell'omicidio che si è consumato nel complesso residenziale noto come 'Ferro di cavallo', nel quartiere Rancitelli, considerato la centrale dello spaccio abruzzese.