Notaresco (Teramo), precipita da tetto: muore operaio

Un operaio, impegnato nella bonifica dell'amianto, ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di uno stabilimento a Notaresco, in provincia di Teramo.

La vittima si chiamava Roberto Scipione, un 52enne originario di Basciano. L'uomo ha perso l'equilibrio cadendo per una decina di metri. È stato trasportato in condizioni disperate in ospedale dove è morto poco dopo.