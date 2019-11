L'Aquila, 55enne trovato morto in casa: si indaga per omicidio

Un uomo di 55 anni è stato trovato morto nella sua casa in una zona di campagna a Barisciano (L'Aquila), dove viveva da solo. I carabinieri non escludono alcuna pista, compresa quella dell'omicidio: il corpo presentava una ferita alla testa. Il 55enne era un operatore ecologico nell'azienda servizi municipalizzati del Comune aquilano e non aveva precedenti. Secondo quanto appreso, viveva una vita riservata.