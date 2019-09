L'Aquila: le conigliette Playboy alla festa patronale, l'ira del parroco

Scandalo a Trasacco, piccolo centro in provincia de L'Aquila. Durante le feste patronali di S. Cesidio e Rufino, quattro conigliette di Playboy hanno distribuito la famosa rivista in un bar. Polemiche per l'iniziativa, tra chi si è fatto una risata ironica e chi invece, come, il parroco si è indignato. "Il corpo umano che diventa merce, le feste patronali usate per gli spogliarelli. Così viene meno la dignità della persona", ha tuonato il sacerdote.