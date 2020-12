Giulianova, a 94 anni batte il Covid e torna in riva al mare: "Per me è vita"

Nonno Pasquale è tornato a contemplare il suo mare, dal quale si era dovuto separare per colpa del coronavirus. Così, a 94 anni, Pasquale Di Marco, lasciatosi il Covid alle spalle, ha raggiunto in auto la spiaggia di Giulianova (Teramo) e ha ripreso il suo posto davanti alle onde dell'Adriatico. Ormai tutti lo conoscono nel Teramano come il "vecchio che guarda il mare". Neppure il lockdown lo fermò e ora che ha sconfitto il virus può affermare in tutta sicurezza: "Il mare è la mia vita, lo iodio è una medicina". E così, da quando è andato in pensione ed è vedovo, l'ex minatore e infermiere, da Poggio San Vittorino, sulle colline di Teramo, si mette alla guida della sua vecchia auto e percorre ogni giorno più di cinquanta chilometri, andata e ritorno, per raggiungere l'amata costa adriatica.