Coronavirus, restrizioni in 5 Comuni d'Abruzzo: mascherina obbligatoria 

Alla luce dei nuovi casi di coronavirus, la Regione Abruzzo si appresta a emanare un ordinanza di tipo "restrittivo" in cinque Comuni in provincia dell'Aquila: Sulmona, Bugnara, Pettorano sul Gizio, Civita d'Antino e Lucoli. Lo rende noto il presidente della Regione, Marco Marsilio. In queste località sarà obbligatorio l'uso delle mascherine anche all'aperto, ci sarà il divieto di assembramenti, mentre i locali chiuderanno alle 20:00.