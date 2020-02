Coronavirus, i 3 cinesi ricoverati in Abruzzo non sono stati contagiati

I tre cinesi ricoverati in Abruzzo non hanno contratto il coronavirus. Tra loro un bimbo di circa 3 anni, residente nell'Aquilano, ricoverato in isolamento con febbre alta venerdì nel reparto malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Le analisi effettuate allo Spallanzani di Roma hanno confermato che il piccolo non è positivo al virus. Sono invece migliorate le condizioni degli altri due pazienti, ricoverati a Teramo.