Chieti, va a una veglia funebre e muore a casa del defunto

Era andata a una veglia funebre per dare le condoglianze alla famiglia del defunto, ma proprio mentre si trovava a casa del morto è deceduta anche lei. E' accaduto nel comune di Fossacesia, in provincia di Chieti . La donna, una 74enne di Treglio (Ch), è caduta improvvisamente a terra. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118, prontamente avvertito: quando è arrivato la donna era già morta. Secondo i dottori, si sarebbe trattato di un infarto fulmineo. La donna lascia il marito e due figli. Lo riporta Abruzzolive.tv.

La donna, che si era recata a far visita al defunto insieme ad alcuni amici, non aveva dato segni di sofferenza. Stava bene. Proprio per questo ciò che è accaduto ha lasciato tutti increduli. "Eravamo andati in gruppo a fare una visita. Io, mia moglie, altre due signore e la povera Maria" - ha raccontato un amico della donna a Abruzzolive.tv - Io sono entrato nell'abitazione, poi è stata la volta di Maria, che però non ha avuto neanche il tempo di fare le condoglianze: è caduta a terra, senza vita. Tutto all'improvviso".