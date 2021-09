Chieti, 44enne finisce con lo scooter contro il guardrail: morto

ansa

Un uomo di 44 anni di Francavilla al Mare è morto in un incidente avvenuto lungo la provinciale 44 nei pressi di Miglianico (Chieti). Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava ed è finito contro il guardrail. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma per l'uomo purtroppo non c'era più nulla da fare.