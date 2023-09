Incidente alla Sabino Esplodenti di Casalbordino (Chieti): una delle tre vittime scampò alla tragedia del 2020

Giulio Romano era scampato all'incidente mortale del 2020 per un cambio turno che aveva chiesto per un mal di pancia e al suo posto perse la vita un altro operaio; Fernando Di Nella era prossimo alla pensione; Gianluca De Santis aveva chiesto proprio per giovedì 14 settembre il giorno libero per accompagnare il figlio di tre anni al suo primo giorno di asilo.

E' piombato come un macigno il tragico destino che ha unito nella morte i tre operai della Esplodenti Sabino di Casalbordino (Chieti), la fabbrica di polvere da sparo che nella zona è conosciuta come la "polveriera". Altri incidenti, anche mortali, si erano già verificati in ditta e per quello del 21 dicembre 2020, anche allora 3 vittime sul lavoro, il 14 settembre c'è l'udienza preliminare.