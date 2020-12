Chieti, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: tre morti

lapresse

Un'esplosione si è verificata all'interno di una fabbrica di fuochi d'artificio a Casalbordino, in provincia di Chieti. Secondo i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, ci sarebbero almeno tre vittime. Il traffico è bloccato sulla Statale 16, alla rotatoria di località Le Morge di Torino di Sangro, per chi viaggia in direzione sud.