Teramo, impone calendario del sesso alla moglie che tenta il suicidio: 40enne rinviato a giudizio

Teneva un calendario del sesso per contare i rapporti intimi avuti ogni mese con la moglie e verificare così che non diminuissero.

La minaccia era di tradirla, nel caso in cui le sue richieste non fossero state soddisfatte. Un 40enne di Teramo è stato rinviato a giudizio dal gup Marco Procaccini del Tribunale di Teramo al termine dell'udienza preliminare. La moglie, una coetanea, costretta a sottostare a queste continue pressioni psicologiche, era caduta in depressione e aveva anche tentato il suicidio. Ora si è costituita parte civile nel processo che vedrà rispondere l'ex di maltrattamenti psicologici nei suoi confronti.