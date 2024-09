Assalto di parenti infuriati all'ospedale Pescara: tre arresti e 11 denunciati

Al termine delle indagini quattordici persone sono state denunciate e tre di queste condotte in carcere dopo i disordini avvenuti presso il reparto di oncologia dell'ospedale di Pescara venerdì 13 settembre. Gli arrestati sono una donna e due uomini. I 14 erano penetrati con violenza all'interno del reparto dove avevano inveito e minacciato contro il personale sanitario per il decesso di un loro congiunto ricoverato: erano seguiti danni alla struttura e interruzione per un sensibile periodo del servizio ospedaliero. I provvedimenti sono stati emessi dalla procura della Repubblica di Pescara.