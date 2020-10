Aggressione di Lanciano, il 13enne si difende: "Mi sentivo minacciato"

Ansa

"Mi sono sentito minacciato e ho reagito tirando un pugno a Giuseppe Pio D'Astolfo, che poi è caduto a terra". Si difende così il tredicenne indagato per lesioni gravi dopo l'aggressione a un 18enne di Lanciano, finito in coma in ospedale. Il ragazzino, che ha ammesso le sue responsabilità, è stato sentito dai carabinieri della cittadina, dai quali si è presentato spontaneamente per dare la sua versione dei fatti.