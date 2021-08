Croce Rossa

Si chiama Hina e pesa tre chilogrammi: è la bimba afghana data alla luce all'ospedale di Sulmona da una donna afghana di 32 anni. La sua storia, come le tante altre dei suoi connazionali, è drammatica perché il marito sarebbe stato fucilato dai talebani prima della fuga da Kabul. La madre, Bibi Arezu, che non parla italiano, è stata aiutata da un mediatore culturale presente in sala parto. Hina è la prima bimba profuga a essere nata in Italia.