Abruzzo, il Consiglio di Stato sospende l'abbattimento di oltre 400 cervi

L'inizio della caccia, fissato per il 14 ottobre, era comunque slittato per questioni burocratiche. In mattinata, si era diffusa la notizia che gli Atc (Ambiti territoriali di caccia) che avrebbero dovuto gestire le uccisioni non avevano diffuso gli avvisi pubblici relativi alle assegnazioni dei capi da abbattere. Intervistato dal quotidiano "Il Centro", l'assessore all'Agricoltura e vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, spiega inoltre che sono ancora da definire anche aspetti tecnici relativi ai regolamenti a cui devono attenersi i selecontrollori. Si tratta di cacciatori esperti che collaborano con i guardacaccia per il controllo e la gestione di una determinata specie selvatica e, se necessario, del suo abbattimento. Ci sarebbero inoltre ritardi nell'acquisto delle fascette necessarie a punzonare e identificare i capi abbattuti.