Aborti in calo nel 2020: -9,3% sull'anno, con 66mila interventi

Continuano a calare gli aborti in Italia.

Nel 2020 le interruzioni di gravidanza sono state poco più di 66mila: il 9,3% in meno rispetto al 2019. La decrescita è stata registrata in tutte le aree geografiche e fasce d'età, soprattutto quelle più giovani e tra le straniere. Lo ha rilevato la Relazione al Parlamento sull'attuazione della legge 194/78, che raccoglie i dati del sistema di sorveglianza, da cui emerge che in totale sono stati notificati 66.413 aborti. Il tasso è stato quindi pari a 5,4 interventi ogni mille donne tra i 15 e i 49 anni, un dato tra i più bassi a livello internazionale.