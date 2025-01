Abedini, il telefono e il pc ancora nelle mani della procura di Milano: ipotesi rogatoria per darli agli Usa

Tutti i dispositivi, tra cui smartphone, tablet, chiavette usb e schede tecniche, sequestrati il 16 dicembre al momento dell'arresto richiesto dagli Usa di Mohammad Abedini Najafabadi, l'ingegnere iraniano liberato su decisione del ministro della Giustizia Carlo Nordio, sono ancora custoditi in una cassaforte della Procura di Milano. Si tratterebbe di supporti informatici che Abedini aveva in un trolley e con informazioni molto interessanti per gli Stati Uniti. Per questo non è escluso possa essere consegnato, in copia, via rogatoria anche se al momento una richiesta di assistenza giudiziale, che deve passare attraverso il ministero, non risulta ancora depositata. La liberazione di Abedini è avvenuta dopo la scarcerazione della giornalista Cecilia Sala, che è stata detenuta in Iran per 21 giorni.