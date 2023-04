"Monaci per un mese", l'annuncio di un'abbazia del Mugello (Firenze)

Nel comune di Barberino del Mugello (Firenze), l'abbazia di Montecuccoli della Chiesa d'Oriente sta cercando persone di ogni sesso e credo religioso che, provando la vita dei monaci per almeno un mese da maggio a settembre (e forse più), possano accudire gli animali del rifugio, ed effettuare piccoli lavori di agricoltura, giardinaggio, cucina, pulizie.

Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, la Chiesa d'Oriente, che nulla a che vedere con il mondo cattolico o bizantino, avrebbe già ricevuto tantissimi curricola di persone interessate. "Non è prevista alcuna consacrazione o voto o altro, ma la condivisione di spazi e orari e la vita come i monaci", precisano i religiosi nell'annuncio pubblicato sulla loro pagina Facebook, chiedendo ai candidati "talento organizzativo", mentre l'esperienza "è un vantaggio ma non un obbligo", ma è richiesto che gli aspiranti "monaci" "siano nella ricerca spirituale, e accettino di mangiare vegetariano".