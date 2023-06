A1, un morto e tre feriti per un incidente sul tratto umbro

Un morto e tre feriti è il tragico bilancio di un incidente sul tratto umbro dell'A1.

Un camion e due auto i veicoli coinvolti nel sinistro, sulla carreggiata nord dell'Autosole tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze. La polizia stradale di Orvieto è intervenuta per accertare le cause dell'incidente, insieme con i soccorsi sanitari e con il personale di Autostrade per l'Italia.