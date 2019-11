A tre anni dalla laurea, in Italia solo il 60% degli studenti trova un impiego | Fanalino di coda la Calabria con il 29% 

In Calabria neanche la laurea apre la strada al lavoro. A tre anni dalla fine degli studi, solo il 29% dei laureati trova lavoro, contro una media italiana del 60%. È il dato peggiore tra le regioni dell'Unione Europea. Fa poco meglio la Sicilia, 30,1%, e in Grecia la Sterea Ellade,33,7%.

E' quanto emerge dalle ultime statistiche Eurostat relative al 2018 secondo le quali l'Italia risulta il Paese peggiore dopo la Grecia. In Calabria solo il 29,1% dei laureati trova lavoro entro tre anni dalla fine degli studi, il dato peggiore tra le regioni dell'Unione Europea. Fa poco meglio la Sicilia (il 30,1%) e la regione greca della Sterea Ellada (33,7%) mentre in Bassa Baviera la percentuale è del 97%. In media in Italia sono occupati a tre anni dalla laurea il 59,8% dei laureati, un dato di oltre 10 punti migliore del 2014 mentre la media Ue si attesta all'83,5%. Inoltre solo un quinto delle donne calabresi laureate (il 21,6%) trova un'occupazione entro tre anni contro la media Ue dell' 82,1% e quella italiana del 58,1%.