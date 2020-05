A Trapani solo 6 positivi al coronavirus: non c'è più nessun ricoverato

Il mare, c'è sempre stato. Ora, sulla città di Trapani , sta per accendersi anche una luce soltanto sognata in (quasi) tutte le altre province d'Italia. Nella città della Sicilia occidentale, infatti, al momento ci sono solo sei persone positive al coronavirus e sono tutte in isolamento domiciliare . Nelle scorse ore è stato dimesso l'ultimo paziente , guarito presso l'ospedale di Marsala. A Trapani non si registrano casi di nuovi positivi da oltre due settimane.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati circa cento tamponi e nessuno ha dato esito positivo. Gli attuali contagiati dal Covid-19 sono un cittadino di Alcamo, uno di Mazara, uno di Castelvetrano, due di Trapani e uno di Valderice. Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 125 persone: di queste ne sono guarite 114, cinque invece sono purtroppo decedute. Anche a Villa Zina, località individuata per i pazienti Covid in isolamento in attesa di negativizzazione, non vi sono malati.

E siccome sono già passati 15 giorni dall'ultimo caso di positività, la provincia di Trapani può davvero festeggiare. Stando ai consueti parametri dell’Oms, secondo i quali sono necessari 28 giorni consecutivi a zero contagi per dichiarare chiusa una pandemia, la città siciliana sta per superare "metà del percorso". Poi si potrà tornare al mare, con una luce nuova, più bella, quasi unica.