“A Stasera Italia Speciale” la scelta di Marta: vivere in barca per sfuggire alla crisi e al virus

"Pensavo di farlo quando fossi stata più grande per i costi eccessivi e, invece, ho scoperto che risparmio molto rispetto alla mia vita precedente in appartamento" . Così Marta racconta una "Stasera Italia Speciale" la sua scelta di vita: lasciare l'appartamento condivis o con altri studenti a Cagliari e trasferirsi a vivere su una barca a vela ormeggiata al porto .

"Spendo molto meno rispetto a prima, ho conquistato panorami mozzafiato e, soprattutto, ho guadagnato libertà e spazio , che, in questo peri o do di pandemia, sono diventati una necessità" continua il suo racconto la laureanda in medicina, che a 3o anni pensa già al prossimo passo: "Potrei anche decidere, un domani, di prendere una barca più grande e magari andare alla scoperta dell'Italia".