A Pompei è arrivato il nuovo regolamento: no agli ombrelli e al torso nudo ed è vietato parlare ad alta voce

Vietato effettuare la visita in abbigliamento discinto o a torso nudo , ma anche entrare con abiti da cerimonia, maschere e costumi; non si possono utilizzare gli ombrelli , arrampicarsi sui muri e persino parlare ad alta voce. Sono soltanto alcuni dei divieti contenuti nel nuovo regolamento degli scavi archeologici di Pompei pubblicato sul sito . In rete il documento è stato già ribattezzato "il nuovo Galateo". Tra le novità anche un limite di ingressi: "il parco non può contenere più di 15mila persone alla volta".

Alcune norme del nuovo regolamento stanno già facendo discutere gli utenti in rete come il divieto di parlare ad alta voce oppure di non poter girare a torso nudo in estate. Ma c'è chi vede tra le nuove regole anche un limite ai selfie, infatti in molti credono che i "selfie stick" rientrano tra gli oggetti ingombranti vietati al punto 13 mentre secondo alcuni il divieto di "salire o arrampicarsi sui muri, sulle fontane, sui banconi e su qualsiasi struttura o arredo antico" si riferisce proprio all'abitudine dei visitatori di salire il più in alto possibile per scattarsi foto vista scavi.