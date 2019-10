A piedi da Venezia a Pechino, contro il massacro dei curdi: la sfida di Vienna Cammarota 

Sulle orme di Marco Polo, a piedi, da Venezia a Pechino . Un viaggio della durata di due anni . A percorrere questo tragitto simbolico - più o meno 10mila chilometri - non sarà un giovane appassionato di trekking, ma Vienna Cammarota , tenace 70enne salernitana e coordinatrice delle Guide Ambientali Escursionistiche della Campania. Partirà ad aprile 2020 e arriverà in Cina nel 2022 , all’età di 73 ann i. Nella città sarda di Iglesias, dove si è svolto il ventiseiesimo Meeting Nazionale delle Guide, Vienna ha presentato il suo percorso ad Aigae, l'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche.

Il doppio messaggio di Vienna - Con la sua impresa, la Cammarota vuole lanciare due messaggi importanti. In primis, il suo pensiero è rivolto al popolo curdo, che, nelle ultime settimane è stato attaccato dall'esercito turco in Siria. “Voglio lanciare un appello ai governi di tutto il mondo - spiega - I curdi devono essere riconosciuti e rispettati. E io dico basta al massacro!”. “Il mio secondo obiettivo è dare un messaggio chiaro sulla forza delle donne - continua - Sarò la prima donna nella storia a tentare questo lungo tragitto a piedi”.

E' la stessa Cammarota a illustrarci il percorso che si snoda lungo la Via della Seta, esplorata da Marco Polo, Salvo imprevisti: “Ho dovuto cambiare l’itinerario iniziale a causa delle recenti novità geopolitiche in alcuni paesi - dichiara - e i probabilmente tempi si allungheranno”.

L'itinerario - La guida ha steso una dettagliata mappatura del viaggio. Dopo la partenza da Venezia, si dirigerà verso i Balcani. Poi attraverserà Turchia, Azerbaijan,Turkmenistan, Uzbekistan e Kyrgystan. Circa un anno più tardi entrerà in Cina ed attraverserà la Mongolia. Infine, l'arrivo a Pechino, la meta tanto agognata. Tutto il percorso sarà fatto a piedi, tranne in alcuni tratti, come il passaggio del Mar Caspio, dove Vienna sarà costretta a utilizzare il battello, E a causa dell’attuale situazione politica in Turchia, potrà decidere solo all'ultimo momento se attraversare o meno il Paese. Una decisione che prenderà quando si troverà in Bulgaria.

“Viaggerò in tenda ma spero che ci sia sempre qualche abitante del posto disposto ad aiutarmi”, confida. “Credo molto nell'accoglienza: questo è lo spirito del mio cammino”.

La storia di Vienna - Cammarota non è nuova a questo tipo d’imprese e il suo nome è già noto. E’ stata infatti la prima donna al mondo a percorrere a piedi il viaggio che lo scrittore tedesco Wolfgang Goethe intraprese dal 1786 al 1788, raccontandolo poi nell’opera “Viaggio in Italia”.

Nell’agosto 2017 la donna partì dalla Repubblica Ceca e attraversò a piedi Boemia, Baviera ed Austria. Ventitré giorni dopo, entrò in Italia e la attraversò tutta fino a Napoli, dove si imbarcò per Palermo. Terminò il suo cammino a Messina, nel giugno del 2018. Lungo il percorso, sempre con la bandiera tricolore in spalla, Cammarota incontrò sindaci, stampa e direttori di musei. Inoltre, venne accolta alla Casa di Goethe a Roma e all’Istituto di Goethe a Napoli.

Negli anni precedenti, ha percorso tanti altri chilometri a piedi, Dai borghi dell’Irpinia dopo terremoto del 1980 alle lunghe traversate in Amazzonia, Madagascar, Israele, Palestina e Tibet.