Milano in festa per l'adunata nazionale degli Alpini , per il centenario della fondazione, in piazza Duomo . "Sono il simbolo dell'Italia che si è riunita, che ha affrontato due guerre, ne è uscita, e si è ricomposta. Continuano a essere un simbolo molto importante del nostro Paese", ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta.

Da Porta Venezia, dove c'è l'ammassamento delle decine di migliaia di radunisti, al Castello - dove dopo essersi sciolti in Cairoli si dirigono - ci sono persone a salutarli. La partecipazione di cittadini è definita "grandissima" dalle centrali operative delle forze dell'ordine che vigilano sulla sicurezza dell'evento. In città erano attese oltre 500mila persone.



Le Penne nere hanno sfilato con alla testa lo striscione '100 anni coraggio impegno' seguite da un reggimento in armi e da tutte le sezioni, italiane ed estere e dalla Protezione Civile, di cui formano l'ossatura. La prima regione a sfilare è stata la Sicilia, l'ultima sarà quella ospitante, la Lombardia, con gli alpini di Milano previsti in partenza per le 19-20.