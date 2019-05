Milano, Adunata nazionale degli Alpini: le foto dai social

Dopo le prime celebrazioni pubbliche, che hanno dato il via ai giorni dell'Adunata nazionale degli Alpini, a Milano, la scorsa notte, in molti quartieri la gente, spontaneamente, ha passato qualche ora in compagnia delle Penne nere, durante eventi o negli accampamenti allestiti dal comitato organizzatore. Oggi, sui social, impazzano le foto di amici, famiglie, ragazze in compagnia degli alpini, in gruppo o nell'immancabile selfie con il "vecio" di turno, meglio se dalla lunga barba. "Buonasera", dicevano ai passanti da una tavolata ospitata nell'oratorio di una chiesa di quartiere, invitando i passanti a bere un bicchiere, "veniamo da Verona". "Qualcuno anche da Trento", rispondeva orgogliosamente un altro che decantava le damigiane di Bardolino che si era portato nel camper. "Io ero nei Bersaglieri", diceva un ragazzo. "Pazienza, ti vogliamo bene lo stesso", rispondevano ricordando il campanilismo tra i due corpi. Poi intonavano i famosi canti alpini e hanno trovato anche l'occasione per parlare delle bellezze di Milano: dal Duomo al Castello al Cenacolo, ma anche del Bosco Verticale. Il capoluogo lombardo ha risposto con la stessa simpatia: dal Tricolore sulla Madonnina, ai filobus con la scritta 'W gli alpini' sulla destinazione, alla gente andata a incontrarli in piazze, chiese, parcheggi, anche a Chinatown: "Ehi, guarda quel cinese col cappello degli Alpini". "Cinese? Io sono nato qui e ho fatto il militare a Belluno". E così, davanti all'immancabile bicchiere di rosso, tradizione e futuro si incontravano, e con civismo, dato che al 118, nonostante le decine di migliaia di persone che ieri sera hanno alzato il gomito, non risulta alcun aumento degli interventi per ubriachezza.