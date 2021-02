A Milano numero chiuso in Darsena e sui Navigli dopo il maxiassembramento

Transenne e controlli in Darsena il giorno dopo il rave party in strada Ansa 1 di 16 Ansa 2 di 16 Ansa 3 di 16 Ansa 4 di 16 Ansa 5 di 16 Ansa 6 di 16 Ansa 7 di 16 Ansa 8 di 16 Ansa 9 di 16 Ansa 10 di 16 12 di 16 13 di 16 14 di 16 15 di 16 16 di 16 17 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo il maxiassembramento di sabato sera in Darsena a Milano, nella zona scattano gli ingressi contingentati e il senso unico di circolazione per i pedoni. E' la prima conseguenza dell'affollamento dovuto a una sorta di rave party nell'ultimo sabato in zona giallo del capoluogo lombardo. Sono state montate transenne e chiusi gli accessi laterali. Si stanno analizzando le immagini dei rave per identificare e sanzionare i partecipanti al rave.