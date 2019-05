DISSENSO CENSURATO 13 maggio 2019 12:09 A Brembate i vigili del fuoco rimuovono striscione anti-Salvini, Giorgio Gori: "Chi ha dato loro lʼordine di intervenire?" Eʼ polemica per i pompieri che con lʼautoscala hanno tolto la scritta: "Non sei il benvenuto". Il vicepremier: "Ognuno scriva quello che vuole"

"Chi ha dato loro l'ordine di intervenire? A che titolo?": è il tweet del sindaco di Bergamo Giorgio Gori che entra a gamba tesa nella polemica per la rimozione di uno striscione anti-Salvini da un palazzo di Brembate (Bergamo). Per togliere il lenzuolo con la scritta "Non sei il benvenuto" sono stati chiamati i vigili del fuoco con l'autoscala. Lo striscione, appeso da un cittadino alle sue finestre, era indirizzato al vicepremier Matteo Salvini, di passaggio in città per un'iniziativa di partito. Salvini replica: "Ognuno scriva quello che vuole".

Le immagini dell'intervento dei vigili del fuoco sono state pubblicate sulla pagina Facebook SiAmo Brembate Grignano. Ad accompagnarle l'attacco politico anti-censura: "Democrazia e libertà di parola, per la Lega di Brembate non esistono più".



"Questa mattina - prosegue il post che ha innescato la polemica via social - per l'arrivo del ministro dell'Interno Matteo Salvini a Brembate un cittadino ha voluto pacificamente e legittimamente esprimere il proprio dissenso esponendo uno striscione dalla propria abitazione privata. Per rimuoverlo sono stati scomodati i Vigili del Fuoco pagati con le tasse di tutti i cittadini per consentire campagna elettorale a una lista che poi propone la riduzione delle tasse!". Con le domande finali: "E' questa la democrazia che vogliamo? Sono questi i rappresentanti che vogliamo alla guida di Brembate e Grignano?".

A porre altre domanda sulla stessa lunghezza d'onda è il sindaco Pd di Bergamo Giorgio Gori. Via Twitter il primo cittadino racconta l'episodio, ponendo nel finale i suoi interrogativi. "Stamattina alle 9 - racconta - Salvini parlava a Brembate (Bergamo) a un'iniziativa di partito. Una signora ha esposto alla finestra uno striscione. Poco dopo lo striscione è stato rimosso dai vigili del fuoco. Domando: chi ha dato loro l’ordine di intervenire? A che titolo?".