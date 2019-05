Salvini contestato a Catanzaro replica: "Moscerini rossi, andate a trovare Oliverio"

Amici di #facciamorete avete visto in che modo #Catanzaro sta attendendo Salvini? Ditemi... non sono bellissimi?! @MilkoSichinolfi @LGmarangon @RosannaVaroli @PolScorr #cosebelle davvero!!! pic.twitter.com/oqPn12LFBz

Il leader della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è stato contestato durante il suo comizio a Catanzaro, dove su alcuni palazzi sono stati anche esposti ai balconi striscioni di protesta come "La Lega è una vergogna" e "Non in mio nome". Durante il comizio Salvini è stato anche fischiato; piccata la risposta del vicepremier: "Sento delle zanzare, dei moscerini rossi. Andate a trovare Oliverio, chi si somiglia si piglia. Le minacce non mi fanno paura. Mi fanno paura l'ignoranza e la maleducazione".