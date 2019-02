A Bologna veglia in chiesa per i single a San Valentino

Si avvicina San Valentino, ma Bologna non si dimentica anche di chi ancora non ha trovato l’anima gemella. L’ 11 febbraio nella chiesa dedicata al patrono degli innamorati verrà organizzata una veglia per i single. "Vogliamo estendere l’attenzione a questa dimensione bella e importante della vita anche a chi la vive con qualche fatica e sofferenza" spiega don Davide Baraldi, parroco della chiesa di Santa Maria e San Valentino della Grada , dove avrà luogo la benedizione.

Per uomini e donne in cerca ancora dell’amore, la parrocchia prevede dopo la veglia delle 19 anche una cena in un ristorante della zona. L’evento è parte di una serie di appuntamenti dedicati all’amore organizzati dalla chiesa di Santa Maria della Carità. In programma, benedizioni per single, sposati e divorziati. Per concludere con la serata del 14 febbraio, quando verrà festeggiata la festa degli innamorati insieme all’arcivescovo Matteo Zuppi.