Essere single? In fondo non è così male

ESSERE SINGLE NON VUOL DIRE ESSERE SOLI – A una persona può capitare di non incontrare l’anima gemella, o per lo meno di trascorrere alcuni periodi senza qualcuno con cui condividere la vita. L’incontro con una dolce metà è affidato alle imponderabilità del caso e della buona sorte, ma costruire una rete di amici solida e duratura dipende soprattutto da noi. E’ vero che l’amica del cuore non può fare le veci di un fidanzato, ma in una lunga serie di situazioni è addirittura molto meglio!



TEMPO PER SE’ – Un rapporto di coppia può dare moltissimo dal punto di vista affettivo, ma sicuramente assorbe gran parte del tempo a nostra disposizione. Chi è single ha molte più opportunità di dedicarsi alle proprie passioni e ai propri interessi. Il punto è semmai costruire intorno a sé una vita interessante e ricca. Oggi le opportunità sono moltissime: si possono frequentare corsi di lingue straniere, bricolage, teatro o di musica; ci si può iscrivere a un centro sportivo o a una scuola di danza, oppure dedicarsi al volontariato. Tutti questi ambiti offrono la possibilità di impiegare il proprio tempo in modo costruttivo e piacevole, e soprattutto di farsi nuovi amici con cui condividere questa e altre passioni.



OBIETTIVO INDIPENDENZA – Il fatto di stare da soli, almeno per un po’, ci insegna ad essere autosufficienti e ci aiuta a capire chi siamo e che cosa desideriamo davvero. E’ una condizione in cui siamo liberi di cogliere qualunque opportunità ci si presenti, senza dover conto a nessuno se non a noi stessi. E’ la situazione in cui possiamo finalmente mettere a fuoco i nostri obiettivi e scoprire che siamo in grado di cavarcela anche senza appoggiarci a nessuno. Questa consapevolezza ci renderà più sicuri di noi stessi e in grado di costruire un nuovo rapporto di coppia su basi più solide e concrete.



Sì, VIAGGIARE! – Compatibilmente con il budget, un viaggio è l’occasione per ampliare i propri orizzonti, fare nuove esperienze e conoscere persone nuove. Se l’idea di partire da soli non ci attrae possiamo unirci a un gruppo organizzato. E, per una volta, non ci troveremo a litigare sulla destinazione prescelta, tra mare, montagna o città d’arte.



LA CASA TUTTA PER NOI – Riordinare la casa e ritrovarla come l’abbiamo lasciata, senza vestiario abbandonato in giro, cucina sottosopra e bicchieri abbandonati in salotto; oppure, al contrario, ritornare al nostro caro “disordine creativo” senza che nessuno abbia tentato di riorganizzare i nostri spazi. Ma soprattutto risparmiarsi un’ora di battibecchi su questi argomenti: è uno degli “effetti collaterali” positivi dello status di single. La casa può diventare davvero il nostro nido, senza lotte per il telecomando della tv, con più spazio nell’armadio e senza nessuno che russa mentre cerchiamo di dormire.



NIENTE DA DIMOSTRARE – Vivere con qualcuno significa necessariamente doversi adattare alle sue esigenze e alle sue abitudini. Il single non ha questi vincoli: non è costretto a comportarsi come ci si aspetta da lui, non deve rispondere a nessuno della decisione di cambiare qualcosa nel proprio aspetto, non è tenuto a stupire con piccoli doni, cene speciali o look perfetti anche nell’intimità.



UNO STATUS… REVERSIBILE – Ultimo, ma non meno importante, il single ha la libertà di flirtare con chi vuole e quando vuole. Se poi scocca la fatidica scintilla, si fa sempre in tempo a cogliere l’occasione. In fondo, il migliore vantaggio della condizione di essere liberi e poter scegliere anche di non esserlo più. Ovvero di iniziare un nuovo legame.