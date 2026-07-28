A 95 anni parte da sola dalla Florida per raggiungere la sua Trieste

Il viaggio dalla Florida a Trieste è un bel viaggio lungo, soprattutto se affrontato a 95 anni e da soli. Anna Maria Cocchi però, lo ha affrontato con l'entusiasmo e la forza del desiderio fortissimo di rivedere e di riabbracciare la sua città, che lei non ha mai smesso di amare e con cui non ha mai reciso i legami, nonostante esserne stata lontana una vita. Il sindaco della città, Roberto Dipiazza l'ha ricevuta con tutti gli onori di un ospite importante, nel salotto azzurro del palazzo comunale. La donna è cresciuta nel quartiere San Giovanni, dove ha vissuto i momenti difficili della seconda guerra mondiale che sconvolsero particolarmente quella terra e i suoi abitanti. Ma in quell'inferno conobbe anche l'amore della sua vita: un soldato a stelle e strisce che sposò immediatamente.