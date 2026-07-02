Dai campi profughi al sogno del Mondiale, storie di rinascita e di riscatto sociale

Alphonso Davies - Il volto più conosciuto è quello di Alphonso Davies. È nato nel campo profughi di Buduburam, in Ghana. I suoi genitori erano fuggiti dalla guerra civile in Liberia e, dopo anni di attesa, ottennero il reinsediamento in Canada quando Alphonso aveva cinque anni. Da bambino giocava per strada a Edmonton; oggi è il capitano del Canada e uno dei migliori esterni del calcio mondiale. Non ha mai dimenticato le proprie origini e collabora con l'Unhcr come ambasciatore, raccontando ai giovani rifugiati che il loro passato non deve definire il loro futuro.