Papa Leone nomina un ex immigrato clandestino vescovo in Usa
Si tratta del 56enne Evelio Menjivar-Ayala: sarà alla guida della diocesi di Wheeling-Charleston
Papa Leone XIV ha nominato un ex immigrato clandestino tra i nuovi vescovi degli Stati Uniti, precisamente alla guida della diocesi di Wheeling-Charleston. Si tratta del 56enne Evelio Menjivar-Ayala, attualmente vescovo ausiliare a Washington.
Chi è Evelio Menjivar-Ayala?
Nato in El Salvador, Menjivar-Ayala è emigrato negli Stati Uniti nel 1990, secondo una biografia pubblicata sul sito web della diocesi di Washington. In diverse interviste ha raccontato di essere nato in povertà e di essere fuggito dal conflitto nel suo Paese natale per arrivare negli Stati Uniti come rifugiato. Dopo essere stato inizialmente fermato in Messico mentre cercava di raggiungere gli Stati Uniti, ha dichiarato in un'intervista dello scorso anno di aver pagato una tangente per essere rilasciato e di aver attraversato il confine a Tijuana.
È stato ordinato sacerdote nel 2004 ed è diventato vescovo nel 2023. Papa Leone ora lo ha nominato vescovo della diocesi di Wheeling-Charleston, in Virginia Occidentale. Evelio Menjivar-Ayala succede a mons. Mark E. Brennan, segnando una nuova fase per la comunità locale.