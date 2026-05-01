Papa Leone nomina un ex immigrato clandestino vescovo in Usa

Nato in El Salvador, Menjivar-Ayala è emigrato negli Stati Uniti nel 1990, secondo una biografia pubblicata sul sito web della diocesi di Washington. In diverse interviste ha raccontato di essere nato in povertà e di essere fuggito dal conflitto nel suo Paese natale per arrivare negli Stati Uniti come rifugiato. Dopo essere stato inizialmente fermato in Messico mentre cercava di raggiungere gli Stati Uniti, ha dichiarato in un'intervista dello scorso anno di aver pagato una tangente per essere rilasciato e di aver attraversato il confine a Tijuana.