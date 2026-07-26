A rendere la vicenda ancora più intricata c'è un dettaglio non secondario: Katy Perry è sentimentalmente legata all'ex primo ministro canadese Justin Trudeau, il cui rapporto con il presidente statunitense non è mai stato idilliaco. Nel marzo 2025 fu proprio Trudeau a criticare aspramente i dazi imposti da Washington, parlando di una scelta commerciale scellerata nei confronti del Canada, definito il più stretto alleato degli Stati Uniti, e osservando come risultasse quantomeno singolare un atteggiamento più concessivo nei confronti di Vladimir Putin. Da parte sua, dopo le dimissioni di Trudeau, Trump aveva ipotizzato pubblicamente un'annessione del Canada, sostenendo che molti cittadini canadesi avrebbero visto di buon occhio l'ingresso del Paese come cinquantunesimo Stato americano, promettendo l'azzeramento dei dazi e una maggiore sicurezza contro le presunte minacce di Russia e Cina lungo i confini. Parole che lo stesso Trudeau, ancora prima di lasciare l'incarico, aveva già preso sul serio definendo l'ipotesi di un'annessione una minaccia concreta e non una semplice provocazione.