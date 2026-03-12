La vicenda risale al 2009. Taylor aveva appena inaugurato il suo primo showroom quando ricevette una lettera dai legali della popstar americana. Nel documento le veniva intimato di interrompere immediatamente la vendita dei vestiti con quel nome, chiudere il sito e ritirare tutto il materiale promozionale. "Era il giorno dopo l’inaugurazione" ha ricordato la stilista in un'intervista alla CNN. "Sono tornata nello showroom, c'erano ancora i bicchieri di champagne della festa. Ho aperto la posta e ho trovato la diffida: mi chiedevano di fermare tutto". In quegli anni la cantante stava conquistando il successo internazionale grazie ai singoli I Kissed a Girl e Hot N Cold, usciti nel 2008 e diventati hit globali.