Giani: "Regioni chiedono vaccini e green pass più leggero"

Il presidente della Toscana Eugenio Giani avverte che c'è un dialogo tra governo e Regioni sul green pass che riguarda "sostanzialmente un alleggerimento delle misure proposte e molti più vaccini". Le richieste delle Regioni saranno messe sul tavolo nella riunione della Conferenza in programma in giornata. "Noi vogliamo arrivare all'immunità di gregge - aggiunge - e dunque diciamo al governo di darci la quantità di vaccini per farlo alla svelta".