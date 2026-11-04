4 novembre, l'appello dei bersaglieri: "Torni a essere festività"

"La ricorrenza del 4 novembre è la festa nazionale che noi bersaglieri riteniamo prioritaria rispetto alle altre ricorrenze, in quanto non divisiva proprio perché fu quella data a vedere l'Italia finalmente e definitivamente unita per essere nazione e popolo, dopo gli immani sacrifici di quattro guerre per l'Indipendenza - sostiene il presidente nazionale dell'Associazione bersaglieri, Giuseppenicola Tota - Riteniamo altresì, e ci appelliamo al Parlamento, che la data del 4 novembre debba tornare a essere festività non lavorativa. Un giorno di fratellanza e di solidarietà fra tutti gli italiani nel quale essi riconoscano i valori e l'importanza della loro storia e della loro identità nazionale".