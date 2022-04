25 aprile, il manifesto Anpi: "Italia ripudia la guerra"

"L'Italia ripudia la guerra".

Con una citazione della Costituzione l'Anpi lancia il manifesto ufficiale per le celebrazioni del 25 aprile. L'associazione dei partigiani, finita nella bufera in seguito alle dichiarazioni sulla strage di Bucha, lancia il tradizionale corteo per la Liberazione con un manifesto contro la guerra dove in una tipica piazzetta italiana sono disegnati alcuni partigiani che parlano con i ragazzi più giovani. Al centro proprio la scritta che richiama un passaggio dell'articolo 11 della Costituzione.