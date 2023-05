2 Giugno, Federalberghi: 15 milioni in viaggio, 94% resta in Italia

Per il ponte del 2 Giugno gli italiani dimostrano di preferire l'Italia come destinazione della propria vacanza.

A mettersi in viaggio, secondo Federalberghi, saranno in oltre 15 milioni e la località preferita resterà il proprio Paese nel 94% dei casi. Nella scelta della tipologia della vacanza le località marine saranno quelle prese letteralmente d'assalto. Il 41,8% sceglierà il mare, il 26,2% preferirà le città d'arte, il 12,7% andrà in località di montagna, per un giro d'affari turistico di circa 6,88 miliardi di euro.