2 giugno, il maresciallo che accudisce il cane Briciola: "Salvaguardia per i nostri cavalli"

"L'arma dei Carabinieri nasce a cavallo e c'è l'esigenza di salvaguardare il quadrupede anche durante la notte, cioè a fine lavori. Il problema è che se esce dal suo box e va a mangiare tutte le derrate alimentari il giorno dopo potrebbe avere problemi di pancia", spiega il maresciallo. Da qui il ruolo di Briciola che verifica eventuali fughe. "Il cane con il suo udito sopraffino avverte il militare di guardia in scuderia che c'è un cavallo a spasso. Il militare riaccompagna il cavallo nel box e naturalmente non viene presa nessuna azione disciplinare", spiega Tassinari. E sulla promozione a mascotte dell'animale rivela: "Briciola è la più intelligente e la più abituata a fare questa cosa".