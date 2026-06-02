2 giugno, il maresciallo che accudisce il cane Briciola: "Salvaguardia per i nostri cavalli"

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Alla parata militare che si è tenuta il 2 giugno ai Fori Imperiali a Roma per l'80esimo anniversario della Repubblica italiana ha sfilato, per l'ultima volta, Briciola, la cagnolina divenuta la mascotte dei carabinieri del Quarto Reggimento. "Una salvaguardia per i nostri cavalli", ha detto a "TG4 - Diario del giorno" il maresciallo Fabio Tassinari che da anni si prende cura dell'animale.
"L'arma dei Carabinieri nasce a cavallo e c'è l'esigenza di salvaguardare il quadrupede anche durante la notte, cioè a fine lavori. Il problema è che se esce dal suo box e va a mangiare tutte le derrate alimentari il giorno dopo potrebbe avere problemi di pancia", spiega il maresciallo. Da qui il ruolo di Briciola che verifica eventuali fughe. "Il cane con il suo udito sopraffino avverte il militare di guardia in scuderia che c'è un cavallo a spasso. Il militare riaccompagna il cavallo nel box e naturalmente non viene presa nessuna azione disciplinare", spiega Tassinari. E sulla promozione a mascotte dell'animale rivela: "Briciola è la più intelligente e la più abituata a fare questa cosa".
Tagliato il traguardo dei 13 anni con l'ultima sfilata davanti alle più alte cariche dello Stato, Briciola si appresta ad andare in pensione. Il meritato riposo non sarà tuttavia immediato perché nel frattempo, spiega l'Arma, sarà necessario trovare una sostituta. Per un ruolo così delicato è necessario "arruolare" un esemplare che soddisfi diversi requisiti, a partire dalla predisposizione a sopportare i rumori forti prodotti dai cavalli e dalla fanfara. Nel frattempo Bricola può ancora godersi alcuni comfort, come la cuccia in argento. "Ha un materasso con un ordito in argento perché questo materiale sprigiona degli ioni che purificano il pelo del cane", spiega il maresciallo.