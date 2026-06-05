Tredicenne ucciso a coltellate a Milano, condannato a 9 anni il killer: "Non poteva sapere fosse minorenne"

La sentenza è stata emessa dal gup Francesca Ballesi, a seguito delle indagini dei carabinieri coordinate dalla pm Francesca Crupi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 13enne era uscito a fare pranzo con due amici egiziani più grandi, di 19 e 21 anni. Insieme a loro il ragazzino, che frequentava ancora la terza media, si sarebbe recato in via Vittorio Veneto per incontrare Martinez Despaigne e concludere una compravendita di 20 grammi di hashish. Secondo la difesa del cubano, sarebbe stato il 28enne a comprare la sostanza stupefacente dai tre amici. Nell'ambito della transazione, sarebbe però scoppiata una lite culminata con le coltellate. Era stato colpito anche il cane della vittima. Hazem Ahmed era deceduto due settimane dopo per la gravità delle ferite.