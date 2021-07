007: impegno militare in Sahel alza il livello di rischio attentati in Italia

L'impegno militare italiano nel Sahel, con contingenti nell'ambito dell'operazione Takuba - tra Niger, Mali e Burkina Faso -, innalza il livello di rischio attentati per i connazionali dislocati in quei territori dove l'Isis, in ritirata da Iraq e Siria, si sta espandendo. Lo riporta una fonte dell'intelligence, secondo cui la minaccia riguarda non solo l'Africa ma anche l'Italia perché gli "avvertimenti" potrebbero innescare azioni isolate.